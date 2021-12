Höchstädter Eltern distanzieren sich von Kritik an zu kleinen Klassenzimmern

Plus Der Lutzinger Xaver Kerle hält zwei Klassenzimmer der Grundschule Höchstädt für zu klein, Kinder könnten keinen Abstand halten. Andere Mamas und Papas haben eine andere Meinung.

Xaver Kerle hat eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht. Er kritisiert die Unterbringung von Kindern in zwei Klassenzimmern, die sich im ehemaligen Theaterkeller der Grund- und Mittelschule Höchstädt befinden. Doch nun laufen andere Eltern gegen den Lutzinger Sturm.