vor 53 Min.

Streit unter Nachbarn eskaliert

Ein Nachbarschaftsstreit in Höchstädt hatte Folgen. Zwei Männer erlitten dabei Verletzungen.

In der Höchstädter Innenstadt sind am Freitag kurz vor 21.30 Uhr zwei Nachbarn in Streit geraten. Es ging dabei um die Parksituation vor Ort und den Aufstellungsort von Mülltonnen. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Ein 38-Jähriger schlug dann laut Polizeibericht einem 59-Jährigen mit der Faust auf die Brust. Der wehrte sich gegen den Angriff. Beide Männer erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. (pol)