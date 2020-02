08:53 Uhr

Sturm Sabine wirft Lastwagen bei Gundelfingen um

Einige Bäume sind entwurzelt, eine Straße ist gesperrt – eine Katastrophe hat Sturm Sabine aber bisher nicht im Landkreis Dillingen ausgelöst.

Nein, normal ist an diesem Montagmorgen im Landkreis Dillingen nichts. Auch wenn Orkan Sabine die Region nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse glimpflich davonkommen lässt. Da schaut es in anderen Gebieten in Deutschland ganz anders aus. Im Landkreis Dillingen hat der Orkan bisher vereinzelt Bäume entwurzelt und massenhaft Äste abgerissen. Mülltonnen liegen auf den Straßen, Jalousien und Rollläden sind vielerorts beschädigt. Auf der Donautalbahn verkehren keine Züge. Der AVV hat den Regionalbusverkehr bis um 10 Uhr eingestellt. Viele Arbeitnehmer gingen am Montag, wie ein Aufruf im Facebook-Auftritt unserer Zeitung ergab, ebenfalls nicht zur Arbeit. Und die Schüler sind an diesem Montag zu Hause geblieben, nachdem das Dillinger Landratsamt in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt am Sonntagabend den Unterricht abgesagt hat.

"Für die Lehrkräfte besteht Dienstpflicht"

„Für Lehrkräfte besteht aber Dienstpflicht“, sagt der Rektor der Höchstädter Grund- und Mittelschule, Helmut Herreiner. In einigen anderen Landkreisen durften die Pädagogen nach Informationen unserer Zeitung zu Hause bleiben. Schüler sind an diesem Montag nicht in die Schule gekommen, die Absage des Unterrichts hat sich offensichtlich bei allen herumgesprochen. Herreiner nutzt den Tag, um sich mit den Lehrern über das „Cash-Konzept“ Gedanken zu machen.

Es geht hier um eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. „Wir hatten das ohnehin auf der Agenda“, sagt der Rektor. Und hat Orkan Sabine nun dafür gesorgt, dass die Lehrer ausgiebig über dieses Konzept diskutieren können. Dass der Unterricht abgesagt wurde, hält Herreiner für richtig. „Wenn einem Schüler bei diesem Orkan ein Ast auf den Kopf gefallen wäre, hätte es ein großes Geschrei gegeben, warum keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden“, sagt Herreiner.

Dachziegel fielen in Gundelfingen vom Stadttor

Die Zwischenbilanz der Polizeiinspektion Dillingen bestätigt, dass Orkan Sabine die Region bisher weitgehend verschont hat. Im Landkreis Dillingen sei es auf Grund von orkanartigen Böen zu mehreren Einsätzen gekommen, die jedoch allesamt glimpflich verliefen. In der Nacht zum Montag warfen die Sturmböen gegen 4.10 Uhr am Sportplatz Wittislingen einen Baum auf die Fahrbahn, gegen 4.30 Uhr fiel ein weiterer Baum in Wittislingen um.





Die Feuerwehr Wittislingen kümmerte sich um die Beseitigung. Weiterhin kam es in Gundelfingen gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz, nachdem sich Dachziegel vom Stadttor an der Professor-Bamann-Straße lösten und auf die Straße fielen. Der Bereich um das Stadttor musste vorübergehend gesperrt werden.

In Buttenwiesen stürzte ein Baum auf die Kreisstraße

Gegen 5.20 Uhr fiel im Bereich Buttenwiesen ein Baum über die Fahrbahn an der Kreisstraße DLG 3 auf Höhe des Sportplatzes. Auch hier rückte die Feuerwehr an, um den Baum zu beseitigen.

In Sonderheim gibt es einen Brand

Zu einem weiteren Einsatz kam es um 6 Uhr im Höchstädter Stadtteil Sonderheim. Ein Zeuge hatte am Ortseingang auf Höhe des dortigen Sees ein Feuer entdeckt, das durch den Wind auf zwei Bäume übergegangen war. Die Feuerwehr konnte der Brand schnell löschen. Eine Stromleitung, die direkt über der Brandstelle verlief, wurde nicht beschädigt. Laut Polizei hat vermutlich ein Lagerfeuer, das nicht ordnungsgemäß abgelöscht wurde, den Brand ausgelöst.

Lkw kippt auf der Bundesstraße 16 um

In Gundelfingen warf Sturm Sabine gegen 10.30 Uhr einen Transporter mit Anhänger und einen Lastwagen um. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, die Bundesstraße 16 ist immer noch gesperrt. Die Fahrer wurden nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse nicht verletzt. Im Einsatz sind nach Angaben der Polizei zahlreiche Feuerwehrleute, die Straßenmeisterei und die Polizei.

