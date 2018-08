12:14 Uhr

Summ, summ, summ: Warum wir auf unser Bienen aufpassen müssen

Hornissen, Wildbienen und Wespen gehören zu den besonders geschützen Tierarten. Was wir beachten müssen?

Wer kennt das nicht: Man sitzt im Sommer gemütlich auf dem Balkon oder im Garten – bei einer süßen Fruchtschorle und einem leckeren Eis. Es dauert nicht lang, dann summt es überall. Aber Vorsicht! Hornissen, Wildbienen und Hummeln gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Deshalb ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten, bewohnte Nester dieser wild lebenden Tierarten zu zerstören. Auch für andere Arten, beispielsweise für Wespen, gilt der allgemeine Schutz für wild lebende Tiere, wonach diese nicht mutwillig getötet und ihre Lebensstätten nicht ohne vernünftigen Grund zerstört werden dürfen. Sie werden aber auch oft als lästig, manchmal als bedrohlich empfunden. Schwebfliegen hingegen sind harmlos. Sie täuschen mit ihrer Färbung Fressfeinden nur vor, dass sie gefährlich sind. Das teilt das Landratsamt Dillingen in einer Pressemitteilung mit.

Nicht alle Tiere werden von Essen angelockt

Von den heimischen völkerbildenden Wespenarten fliegen nur zwei Arten an menschliche Nahrung: die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. Die anderen Wespenarten – dazu gehört auch die Hornisse – werden nicht von unserem Essen angelockt. Sämtliche Wespenarten leben in Völkern, die nur den Sommer überdauern. Lässt sich ein Hornissenvolk an einer kritischen Stelle nieder und das Nest soll entfernt oder umgesiedelt werden, muss dazu eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde eingeholt werden. Normalerweise lässt sich mit Hornissen gut auskommen, da sie dem Esstisch fernbleiben und nur wenige Monate zwischen Juni und Oktober aktiv sind. Beim ersten Frost sterben alle Hornissen eines Nestes bis auf einige Königinnen ab. Sie überwintern in hohlen Bäumen, Erdlöchern oder im Freien in Sträuchern und Bäumen, um je nach Art im folgenden Jahr wieder ein neues Volk aufzubauen. Die Nester werden im nächsten Jahr nicht mehr genutzt, ebenso wie bei den Wespen. Hornissen gelten als natürliche Feinde von Wespen, Bremsen und Stechmücken.

Ansprechpartner im Landratsamt

Wer sich von einem Hornissen- beziehungsweise Wespennest bedroht fühlt, kann sich an Fachberater wenden, die sich die Situation vor Ort ansehen und versuchen, eine praxisnahe Lösung herbeizuführen, steht es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Vermittlung erfolgt über Ansprechpartner bei der unteren Naturschutzbehörde. Sie sind während der allgemeinen Bürozeiten unter der Telefonnummer 09071/51181, -200, oder -212 zu erreichen.

Die Feuerwehr ist für solche Einsätze in erster Linie nicht zuständig und wird nur bei akuter Gefahr tätig. Ein solcher Einsatz ist in der Regel kostenpflichtig. (pm)

Weitere Informationen zum Thema sind in der Broschüre „Wespen und Hornissen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Augsburg unter www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_78_wespen_hornissen zu finden.

