Super Badespaß mit der DZ im Eichwaldbad

Unsere Leser strömen bei strahlendem Sonnenschein kostenlos ins Bad. Weil die Aktion am Dienstag so gut ankam, wurde sie sogar um zwei weitere Stunden verlängert.

Von Tanja Ferrari

Es ist erst kurz vor neun Uhr, als Hans Köhle bereits zielstrebig auf das Eichwaldbad in Dillingen zuläuft. Vor dem Eingang bleibt er stehen und kramt in seiner Badetasche. Nach wenigen Minuten zieht er einen Zeitungsschnipsel hervor. Wer am Dienstag im Freibad an der Donau planschen oder einfach nur die Sonne genießen wollte, der konnte das sogar kostenlos tun. Einzige Bedingung: ein ausgeschnittener Zeitungsartikel aus der Heimatzeitung.

Was hinter der Aktion im Eichwaldbad steckt

Betriebsleiter der Dillinger Bäder Jochen Hihler und DSDL-Chef Wolfgang Behringer beobachten, wie nacheinander immer mehr Gäste eintrudeln. „Gerade unsere Stammgäste stehen oft schon vor den regulären Öffnungszeiten vor dem Tor“, erklärt Behringer. Seit mehreren Jahren gibt es die gemeinsame Ferienaktion mit den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen und der Donau-Zeitung bereits. „Manchmal kommen sogar Gäste, die eine Jahreskarte haben, mit einem Artikel ins Bad“, sagt er und schmunzelt. Seit der erste Artikel am vergangenen Wochenende auf den kostenlosen Badespaß hingewiesen hatte, stand das Telefon im Eichwaldbad kaum still. „Wir wurden gefragt, wie die Aktion genau abläuft und wie streng wir sind – wir sind natürlich großzügig“, erzählt Hihler und zwinkert vergnügt mit den Augen.

Jochen Hihler und Wolfgang Behringer haben die Aktion sogar verlängert.

Inzwischen hat sich auch Anette Keißer aus Mörslingen in die Schlange vor dem Bad eingereiht. Sie sagt: „Ich habe schon gewartet, wann die Aktion in diesem Jahr wieder stattfindet.“ Hinter ihr schiebt Carola Hördegen ihren Kinderwagen in das Bad. Seit sie Baby Paul im Gepäck habe, verbringe sie besonders viel Zeit im Freibad. „Als ich am Wochenende den Aufruf in der Zeitung gefunden habe, habe ich die Daumen für gutes Wetter gedrückt“, sagt sie.

Wie die Aktion bei den DZ-Lesern ankommt

Dass dieser Sommer nicht ganz so ideal fürs Baden sei, stimme nicht, betont der Betriebsleiter der Dillinger Bäder. Auch wenn nur vereinzelt immer einmal wieder Tage zum Planschen einladen, verzeichnet das Eichwaldbad viele Gäste. „Lustigerweise hatten wir vor genau vier Wochen noch knapp 10000 Gäste mehr, als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt“, betont Hihler. Ende August würden die Zahlen allerdings eine andere Sprache sprechen. Während im Vorjahr bereits knapp 83000 Gäste im Bad waren, sind es heuer erst um die 70000.

Gegen 12 Uhr ist auch Corinna Bär aus Lauingen mit ihrer Nichte Fiona und ihrem Neffen Raffael im Freibad. „Wir baden hier öfters“, erzählt die siebenjährige Fiona. Am Morgen hätten sie Angst gehabt, dass es zu voll werden könnte – ihr Glück wollten sie jetzt aber trotzdem versuchen, sagt die Tante. Sie finden die Aktion klasse und freuen sich auf einen schönen Tag im Schwimmbecken. Dass das Eichwaldbad am Dienstag keinen Eintritt kostet, gefalle vor allem der Tante, ergänzt der elfjährige Raffael und lacht verschmitzt.

Was die Leser an der Aktion schätzen

Auf der Wiese hinter dem Nichtschwimmerbecken liegen auch Gerti Morenweiser, Birgit Friegel und Bettina Hofbauer aus Wertingen mit ihren Kindern. Die beiden Freundinnen Nina und Marie kommen gerade von einer gemeinsamen Rutschpartie zurück und strahlen begeistert. Mit leuchtenden Augen erzählt die zehnjährige Nina: „Die Rutsche ist wirklich cool.“ Das Strudelbecken hatten sie allerdings noch nicht ausprobiert. Es kommt als Nächstes an die Reihe.

Nach der Mittagszeit gegen 13.30 Uhr hat Kassiererin Johanna König unzählige ausgeschnittene Zeitungsschnipsel in einem Haufen vor sich auf der Ablage liegen. Knapp 1000 Gäste haben die kostenlose Schwimmbad-Aktion am Dienstag genutzt. Weil der Andrang so groß war und selbst kurz nach der offiziellen Deadline noch viele Besucher mit Zeitungsartikel an der Kasse gewartet haben, hat DSDL-Chef Wolfgang Behringer sogar großzügigerweise zwei weitere kostenlose Stunden Badespaß angehängt.

