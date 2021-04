vor 58 Min.

Supermarkt BIindheim: Vorwurf von "Hinterzimmermentalität"

Um diese Gewerbefläche in Blindheim wird diskutiert.

Plus Heute findet eine nicht öffentliche Sitzung dazu statt. Gemeinderat Michael Audibert hat dies rechtlich prüfen lassen. Das sagen Bürgermeister und Landratsamt.

Von Simone Bronnhuber

Noch bevor sich die möglichen Supermarkt-Investoren dem Gemeinderat in Blindheim offiziell vorstellen, gibt es erneut Unruhe. Oder anders: Eine nicht öffentliche Sitzung, die am heutigen Donnerstag stattfindet, stößt auf Unverständnis. So hat Ratsmitglied Michael Audibert eine Pressemitteilung verschickt, worin er im Namen von FW BUW e.V. die Nichtöffentlichkeit „rechtlich wie inhaltlich“ infrage stellt. Er schreibt: „Entgegen dem ursprünglichen Vorhaben, dass die drei Bürgermeister und eine Fachperson noch offene Fragen im Vorfeld abklären, wurde von der Blindheimer Liste auf eine nicht öffentliche Sitzung gedrängt. Nach Zugang der Tagesordnung fehlen darauf aber genau die eng definierten Kriterien. Die Nichtöffentlichkeit ist eine Ausnahme und bedarf einer Begründung. Zudem sollte die gleiche Präsentation der Bewerber dann zeitnah der Öffentlichkeit nochmal vorgestellt werden.“

