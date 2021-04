06.04.2021

Supermarkt Blindheim: Es gibt drei Investoren mit möglichen Konzepten

Plus Bis Ende März haben sich drei Unternehmer gemeldet und jeweils ein Konzept für die Fläche an der Bahn bei der Gemeinde eingereicht – nicht alle Pläne sind schlüssig.

Von Simone Bronnhuber

Jürgen Frank ist ganz ehrlich. Er sagt, dass er momentan noch nicht genau wisse, wie die nächsten Entscheidungen aussehen können. Zu viele offene Fragen, so der Bürgermeister. Was aber seit vergangener Woche klar ist: Bis zum Ende der offiziellen Frist am 31. März haben sich drei Interessenten bei der Gemeinde Blindheim gemeldet und jeweils ein Konzept für einen Supermarkt abgegeben. Darunter erneut, wie berichtet, die Dillinger Firma Rinkenburger Objektbau GmbH, ein weiterer Unternehmer aus Neuburg an der Donau und auch ein örtlicher Firmeninhaber hat Ideen eingereicht. „Was mich auch sehr überrascht hat“, wie Jürgen Frank sagt.

