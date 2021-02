vor 17 Min.

Supermarkt in Blindheim: "In greifbarer Nähe"

Die Initiatoren des Blindheimer Begehrens bedanken sich – und sie sprechen sich gegen einen neuen Vorschlag aus. Wie geht es mit der Fläche An der Bahn weiter?

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens in Blindheim, Sabrina Walenta und Michael Audibert, ist es in einer Pressemitteilung wichtig, sich bei den Bürgern für ihr Engagement zu bedanken. Die Wahlbeteiligung von über 62 Prozent sei für einen Bürgerentscheid ein großer Achtungserfolg. Die Initiative Bürgerbegehren, getragen und unterstützt vom Verein und der Wählergruppe der FW BUW, hatte sich Transparenz und Bürgerbeteiligung schon in der Kommunalwahl auf die Fahnen geschrieben. Diese Versprechen wurden erfolgreich umgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Und: „Gewonnen haben die Bürger, nicht die Initiatoren.“ Es seien nur die Möglichkeiten aufgezeigt worden, die von Investoren angeboten wurden und diese dann zur Wahl gestellt worden. Für die Bürger rücke ein umfangreiches Nahversorgungskonzept in greifbare Nähe. Jetzt gehe es an die Umsetzung der Konzepte. Hier seien die Investoren gefragt, aber auch die Gemeindeführung.

Es gibt einen gültigen Gemeinderatsbeschluss

Ein Bürgerentscheid ersetzte einen gegebenenfalls gegenteiligen Gemeinderatsbeschluss. Der Bürgermeister sei für die Umsetzung verantwortlich. Die Initiatoren schreiben weiter: „Das Gewerbegebiet An der Bahn wurde als Ganzes ausgeschrieben, um für Bewerber attraktiv zu sein. Die unterschiedliche Baugrundqualität sollte nicht zu Benachteiligungen führen. Der Gemeinderat wollte keine Erschließung durch die Gemeinde oder/und eine Veräußerung in Parzellen, trotz entsprechenden Vorschlages. Jede Konzeption der Investoren ist auf das ganze Areal ausgerichtet, de5 Hektar könne von Interessentnn nur so funktioniert es.

Klarer Auftrag für den Bürgermeister

Der klare Auftrag durch den Bürgerentscheid an die Gemeindevertretung darf nicht jetzt schon mit einer Zerstückelungsdiskussion verwässert oder gar torpediert werden. Die Entscheidung der Bürger ist zu respektieren, sonst hat man seinen Wählerauftrag verfehlt.“ Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die Gemeinde im Flächennutzungsplan noch ein Areal für Gewerbe südlich der B 16 vorgesehen habe. Die Gemeinde sei aktuell nicht in der Lage das Gewerbegebiet über Flächen einzutauschen. Der Bereich von rund 4,en selbst erworben und von der Gemeinde, nach Prüfung aller Voraussetzungen, mit einer Satzung belegt werden, steht es in der Pressemitteilung. Erwerb und Erschließung müsse nicht nur die Gemeinde machen, das gehe über Bauträger oder im Einvernehmen mit einem Gewerbetreibenden. (pm)

Lesen Sie auch:









Themen folgen