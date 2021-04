Supermarkt in Blindheim: Konzepte werden öffentlich präsentiert

Wegen Corona hat die Gemeinde auch einen Livestream im Internet eingerichtet. Vor der Sitzung am Donnerstag muss ein Schnelltest absolviert werden.

Bürgermeister Jürgen Frank will die Öffentlichkeit in jedem Fall auf dem Weg mitnehmen. Aber in der aktuellen Zeit, mit Inzidenzwerten über 165, ist es für eine Gemeinde schwierig, öffentliche Sitzungen abzuhalten. Dennoch, so betont der Blindheimer Rathauschef immer wieder: Irgendwie soll es gehen.

Schnelltest und Maskenpflicht

Denn das Thema Supermarkt spaltet die Gemeinde – nach wie vor. Deshalb findet nun am kommenden Donnerstag, 29. April, eine öffentliche Gemeinderatssitzung in Blindheim statt. Aber unter besonderen Umständen. Es werden maximal zehn Zuhörer in die Halle gelassen. Alle müssen vor der Sitzung einen Corona-Selbsttest unter Aufsicht durchführen. Bei einem positiven Testergebnis ist ein Zutritt nicht möglich. Während der Sitzung herrscht für die Besucher FFP2-Maskenpflicht. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle. Die Gemeinde empfiehlt aber dringend, die Sitzung von Zuhause aus per Livestream im Internet zu verfolgen. Eine Anleitung ist im Mai-Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Auch die Fahrzeuge für den Bauhof werden diskutiert

Auf der Tagesordnung für Donnerstag stehen neben der öffentlichen Vorstellung der Konzepte der drei möglichen Investoren für die Gewerbefläche „An der Bahn“ (Supermarkt) auch zahlreiche Bauanträge sowie die grundsätzliche Diskussion und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen in Sachen „Bauhoffahrzeuge“.

Lesen Sie auch: