Höchstädt

15:14 Uhr

Edeka Höchstädt: Noch im Herbst soll der Wiederaufbau beginnen

Plus Dort, wo früher der Edeka stand, tut sich wieder was. Rudy Kimmerle erklärt was und verspricht, dass in wenigen Wochen Baubeginn für den neuen Supermarkt ist.

Von Simone Bronnhuber

Endlich. Alle Pläne sind fertig, eingereicht und offiziell abgesegnet. Der Auftrag ist an einen Generalunternehmer vergeben. Der Wiederaufbau des Edeka-Supermarktes in Höchstädt steht in den Startlöchern. Mehr noch: Es wird schon gebaggert. Und das hat am Donnerstag bei den Höchstädter Bürgerinnen und Bürger für Aufregung gesorgt. Geht der Bau schon los?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

