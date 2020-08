vor 3 Min.

Swing im Schlossgarten

Konzert am Sonntag in Höchstädt

Mit Big Band-Sound in den Spätsommer: Das Höchstädter Kulturforum lädt am Sonntag, 30. August, von 17 bis 19 Uhr zur Serenade mit den Groovy Tones ein. Die Big Band um Bandleader Wasyl Zakopets bietet ein buntes musikalisches Programm mit Klassikern, u.a. von Frank Sinatra und den Beatles sowie modernen Liedern wie zum Beispiel die berühmte James Bond-Melodie „Skyfall“ von Adele. Auf Initiative des Kulturreferenten der Stadt Höchstädt, Manuel Knoll, soll dabei erstmals am neugebauten Steg auf der Südseite des Höchstädter Schlosses ein Konzert stattfinden. Alle Zuhörer können Picknickdecken bzw. Stühle und ihre eigene Brotzeit mitbringen, um es sich gemütlich zu machen. Das Schlosscafé bietet außerdem kühle Getränke an.

Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Bei schlechter Witterung entfällt das Konzert. Auf den Mindestabstand nach den aktuellen Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wird geachtet, teilen die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung mit. Gesichtsmasken sind Pflicht für alle Besucher. (pm)

