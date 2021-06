Wer ritzt "Hitler" in ein Auto in Syrgenstein?

Unbekannte haben in Syrgenstein und Dillingen Autos zerkratzt. Einer war dabei besonders dreist.

Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigung an Fahrzeugen meldet die Polizei Dillingen am Dienstag: Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag zwischen 7.40 Uhr und 11.05 Uhr mutwillig die hintere und rechte Fahrzeugkarosserie an einem grauorangenen Smart, der einem Parkplatz gegenüber dem Dillinger Hallenbad in der Ziegelstraße abgestellt war, zerkratzt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

"Hitler" in ein Auto in Syrgenstein gekratzt

In Syrgenstein wurde zwischen 12.26 Uhr und 13.25 Uhr, ein roter Audi Q2 von einem bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Unbekannte ritzte laut Bericht der Polizei mit einem spitzen Gegenstand das Wort „Hitler“ in den Lack des Kofferraumdeckels am Audi. Der so mutwillig verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet zu beiden Vorfällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)