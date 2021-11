Drei Bewohner in Syrgensteiner Seniorenheim mit Corona infiziert

Im Seniorenheim Haus Schlossblick in Syrgenstein wurden Corona-Infektionen festgestellt. Wie es jetzt weitergeht.

Zum Schutz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner praktiziert die Benevit-Gruppe seit Ende Oktober eine konsequente Corona-Teststrategie, um eine Infektion so früh wie möglich zu erkennen und eine Verbreitung innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Dazu werden täglich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Dienstbeginn und alle Bewohnerinnen sowie jeder Besucher PoC-getestet.

So konnten am vergangenen Montag im Haus Schlossblick in Syrgenstein im Rahmen dieser täglichen Testung bei drei Bewohnern Infektionen erkannt werden, die sich auch im PCR-Test bestätigten. In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde eine PCR-Reihentestung bei den Mitbewohnern in den betroffenen Wohnungen durchgeführt, bei der erfreulicherweise keine weiteren Infektionen festgestellt wurden, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. „Die bisherige Entwicklung zeigt uns, dass unser Frühwarnsystem funktioniert und alle Schutzmaßnahmen unseres erweiterten Pandemiekonzepts bislang erfolgreich sind“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter der Benevit-Gruppe, Kaspar Pfister, das Infektionsgeschehen.

42 Menschen leben im Seniorenheim Haus Schlossblick in Syrgenstein

Ab Dezember, heißt es in der Pressemitteilung außerdem, setzt das Unternehmen nur noch immunisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. „Wir tun alles, um unsere Bewohner in dieser vierten Pandemiewelle vor einer Infektion zu schützen, und das vor allem, um Besuchsbeschränkungen oder ähnlich harte Maßnahmen zu verhindern. Im nächsten Schritt müssen wir erreichen, dass unsere Bewohner so schnell wie möglich die Booster-Impfungen erhalten. Ich fordere deshalb die Impferlaubnis für Pflegekräfte, denn nur so können wir das Impftempo wirksam steigern“, so der BeneVit-Chef.

Im Haus Schlossblick wohnen derzeit 55 Senioren und Seniorinnen, von denen 94 Prozent geimpft sind. Die Immunitätsquote bei den Mitarbeitern liegt bei 85%. Am Dienstag findet zusammen mit dem Landesgesundheitsamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises eine Begehung statt. (pm)

Lesen Sie dazu auch