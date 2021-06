Frau wird bei Unfall in Syrgenstein leicht verletzt

Am frühen Samstagmorgen sind zwei Autos in Syrgenstein zusammengestoßen. Dabei ist eine 52-Jährige verletzt worden.

Die Frau ist nach Angaben der Polizei um 5.50 Uhr mit ihrem Wagen in der Turmstraße in Syrgenstein in einer abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus in die Neue Straße gefahren.

Beide Autos mussten nach dem Unfall in Syrgenstein abgeschleppt werden

Dabei übersah sie jedoch den Wagen einer von rechts kommenden 20-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. (pol)

