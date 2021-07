Kleintransporter sorgt für eine Straßensperrung

Die Bergung des Fahrzeuges in Syrgenstein gestaltet sich schwierig

Einen größeren Rettungseinsatz löste laut Auskunft der Polizei ein 60-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus. Der Mann war am Freitag gegen 7.10 Uhr auf dem Schlechtlesweg in Richtung Im Lachmahd in Syrgenstein unterwegs. Er kam dabei mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, rutschte in einen Graben und drohte, zu kippen. Wegen der Ladung musste die Straße zunächst durch die Feuerwehren aus Syrgenstein, Staufen und Landshausen abgesperrt und der Transporter gesichert werden. Ein Abschleppdienst barg schließlich den Kleintransporter. Der 60-jährige Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen und die Straße nach circa drei Stunden wieder freigegeben werden. (pol)