Arbeitsunfall in Landshausen: Arm eines Mannes wird eingequetscht

Beim Rangieren eines Sattelzugs ist im Syrgensteiner Gemeindeteil Landshausen ein Arbeitsunfall passiert. Der Arm eines 22-Jährigen wurde eingequetscht.

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Freitag gegen 11.35 Uhr auf dem Gelände einer Firma im Syrgensteiner Ortsteil Landshausen gekommen.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Sattelzugs und sein 22-jähriger Beifahrer waren an der Laderampe des Unternehmens mit dem Abladen beschäftigt. Weil der Sattelanhänger zu nahe an der Wand des Firmengebäudes stand und sich daher eine aufgeklappte Flügeltüre nicht mehr schließen ließ, setzte der 26-Jährige den Sattelschlepper laut Polizeibericht schräg nach vorne.

Der Mann wollte die Tür noch schließen

Allerdings versuchte der 22-Jährige nach Angaben der Polizei genau in diesem Moment, die Tür zu schließen. Deshalb wurde sein rechter Arm beim Rangieren zwischen Flügeltüre und Wand eingequetscht.

Der 22-Jährige erlitt eine Armfraktur und musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Günzburg gefahren werden. Am Wellblech der Firmenfassade und am Sattelauflieger entstand darüber hinaus ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. (pol)

