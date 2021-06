Rätselhafte Gewalttat in der Nacht

Eine Gruppe wird von einem Unbekannten angegriffen - doch alle sind so betrunken, dass sie nichts brauchbares dazu sagen können.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 1 Uhr, wurde die Polizei Dillingen nach Syrgenstein gerufen. Dort hatte sich eine mehrköpfige Personengruppe auf den Heimweg aus einer dortigen Gaststätte gemacht. Ein bislang unbekannter Täter soll zwei Personen aus der Gruppe körperlich angegangen haben, beide wiesen leichte Verletzungen am Kopf auf. Da jedoch die gesamte Gruppe stark alkoholisiert war, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden, was wirklich geschehen war. Eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)