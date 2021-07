Syrgenstein-Staufen

vor 45 Min.

Bei Staufen kommt ein 110.000 Quadratmeter großer Solarpark

Plus Zwischen dem Syrgensteiner Gemeindeteil und Oggenhausen entsteht eine 110.000 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage. Eine Kölner Firma investiert Millionen

Von Jonathan Mayer

In Syrgenstein soll in den kommenden Monaten ein großer Solarpark entstehen. 3000 Hauhalte können so mit Sonnenenergie versorgt werden. Der Gemeinderat hat den Weg für das Projekt final geebnet. Jetzt kommt es auf den Investor aus Köln an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen