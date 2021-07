Verkaufshäuschen in Syrgenstein brennt plötzlich

Ein 69-Jähriger war glücklicherweise schnell zur Stelle. Pech hatte dagegen ein Radfahrer, der alleinbeteiligt im Bachtal gestürzt ist.

In einem dauerhaft aufgestellten Verkaufsstand ist es am Freitag gegen 18.20 Uhr in dem Kapellenweg in Syrgenstein zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie sich herausstellte, befand sich der Brandherd unterhalb des Holzbodens an einem Stromkabel.

25 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem 69-Jährigen, den Brand fast vollständig zu löschen. Die Feuerwehr war mit circa 25 Einsatzkräften vor Ort. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auszuschließen. Auslöser für die Rauchentwicklung könnte stattdessen ein Tierbiss gewesen sein, der an der Stromzuleitung einen Kurzschluss auslöste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Der Mann hat leichte Verletzungen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr in Syrgenstein. Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr die Ringstraße in Richtung Ghagstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte über einen Bordstein. Hierbei zog sich der 55-Jährige leichte Verletzungen zu, sodass er anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden, so die Polizei. (pol)

