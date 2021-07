Syrgenstein

20:00 Uhr

Wer hat die Biberdämme in Syrgenstein zerstört?

Plus Bürgermeisterin Mirjam Steiner hat den Verdacht, dass an den Dämmen in Syrgenstein jemand nachgeholfen hat. Doch die zerstörten Dämme sind nur ein Problem.

Von Dominik Bunk

Der Käuriedergraben in Syrgenstein war bisher ein schönes Biotop, der Stolz der Gemeinde. Doch schon seit dem vergangenen Freitag hält einer der beiden Seen zwischen Ballhausen und Staufen kein Wasser mehr, sagt Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Am Dienstag war sie deshalb zusammen mit Bauhofleiter Jürgen Malisi vor Ort, um nach dem Auslöser für das Problem zu suchen. Mit Erschrecken stellten die beiden fest: Beide Biberdämme waren entfernt worden. Nun stellt sich für die Gemeinde Syrgenstein die Frage, wie es dazu gekommen ist.

