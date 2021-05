Syrgenstein/Wertingen

13:30 Uhr

Mehr als drei Promille: Mann fährt in Syrgenstein in Schlangenlinien

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizeiinspektion in Syrgenstein und bei Wertingen ermittelt.

Mehr als drei Promille hatte ein Autofahrer, der in Syrgenstein in Schlangenlinien fuhr. Und bei Wertingen hielt die Polizei einen 17-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads an, der ebenfalls betrunken war.

Der Polizei wurde am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass in Syrgenstein ein Autofahrer in Schlangenlinien gefahren war. Über das Kennzeichen konnte der Verkehrsteilnehmer ermittelt werden. Den Autofahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren Nachdem bei dem Mann ein Alkoholtest einen Wert von knapp drei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. 17-Jähriger will bei Wertingen vor der Polizei fliehen Früh morgens um 3.15 Uhr am Samstag sollte der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads von Beamten der Polizei Dillingen auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Binswangen zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Nach anfänglichem Fluchtversuch stellte sich der junge Mann den Beamten. Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre Nachdem bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von rund einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 17-Jährigen ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem wurde er wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht, weil er gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatte. Lesen Sie auch:

