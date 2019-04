14:00 Uhr

Syrgenstein wird weitere Außenstelle der Dillinger Vhs

Die Volkshochschule und andere Träger der Erwachsenenbildung in Bayern hoffen auf zusätzliche Zuschüsse von der Staatsregierung.

Der Zusammenschluss an der Volkshochschule soll für die Nutzer viele Vorteile bringen. Welche?

Nun ist die Kooperation perfekt: Sowohl der Dillinger Stadtrat als auch die Gemeinschaftsversammlung der VG Syrgenstein haben grünes Licht für eine Zusammenarbeit ihrer Volkshochschulen (Vhs) gegeben. Somit steht fest, dass die Dillinger Vhs ab dem Herbst-/Winter-Semester 2019 um die Außenstelle Syrgenstein erweitert wird.

Was Oberbürgermeister Frank Kunz sagt

Bei einem gemeinsamen Termin brachten Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und in Vertretung der VG Syrgenstein die Bürgermeisterin von Bachhagel, Ingrid Krämmel, ihre Freude über die anstehende Zusammenarbeit zum Ausdruck. Dillingens Rathauschef betonte dabei: „Ziel dieser Kooperation ist es, mit einem gemeinsamen Programm aufzutreten und unsere Stellung als ortsnaher Bildungsanbieter in der Region weiter zu stärken.“ Und weiter meinte Kunz: „Bildung kennt keine Ortsschilder, das könnte das Motto für unsere Zusammenarbeit sein.“ Auch im Namen der Bürgermeister von Syrgenstein, Bernd Steiner, und Zöschingen, Tobias Steinwinter, machte Krämmel klar: „Unsere eigene Vhs wird dadurch nicht aufgegeben, sondern zusätzlich gestärkt.“ Die bisherige Leiterin Doris Schmid werde weiterhin eigenverantwortlich ihr Programm gestalten.

Das neue Programmheft der Vhs

Die Veranstaltungen werden fortan im Dillinger Programmheft als „Außenstelle Syrgenstein“ veröffentlicht und erhalten so eine deutlich höhere Reichweite. Die VG Syrgenstein versendet den Katalog an alle Haushalte. Die Vhs Syrgenstein bekommt mittels eines Webmoduls Zugriff auf das Verwaltungssystem der Volkshochschule Dillingen. Zu allen Veranstaltungen im Programmheft wird eine Anmeldung in allen Außenstellen möglich sein. Noch dazu können sich künftig alle Teilnehmer online zu den gewünschten Kursen anmelden.

Sie sind von den Effekten des Zusammenschlusses der Volkshochschule Dillingen mit der Vhs Syrgenstein überzeugt: (von links) Syrgensteins Vhs-Leiterin Leiterin Doris Schmid, Bachhagels Bürgermeisterin Ingrid Krämmel als Vertreterin der VG Syrgenstein, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Dillingens Vhs-Leiterin Sabine Remiger. Bild: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Der Zusammenschluss geschieht auch vor dem Hintergrund, dass der übergeordnete Vhs-Verband insgesamt größere und noch effektivere Volkshochschulen fördern möchte. Will eine Volkshochschule auch zukünftig Mitglied im Verband bleiben und Zuschüsse erhalten, so müssen mindestens 30000 Teilnehmer-Doppelstunden pro Jahr nachgewiesen werden. Aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen entstehen derzeit eine ganze Reihe von Zusammenschlüssen innerhalb der Vhs-Landschaft.

Höchstädt und Kesseltal auch dabei

Aus der Kooperation der Dillinger Vhs mit Syrgenstein ergeben sich laut Pressemitteilung – wie auch bereits mit den bestehenden Außenstellen Höchstädt und Kesseltal praktiziert – enorme Synergien: „Der Dozentenstamm wird zusätzlich erweitert, gemeinsame Ideensammlung schafft neue Kurse, besondere und außergewöhnliche Angebote kommen aufgrund des größeren Radius eher zustande, die allgemeine Kursabsage-Quote verringert sich und vieles mehr“, erläutert Sabine Remiger, Leiterin der Dillinger Volkshochschule. „Und das kommt allen Kursteilnehmern zugute.“ Auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und Bissingens Zweiter Bürgermeister Stephan Herreiner als Vertreter des Kesseltals teilen die positiven Erfahrungen der interkommunalen Zusammenarbeit. Maneth und Herreiner freuten sich, „dass die VG Syrgenstein im Rahmen der bewährten und guten Zusammenarbeit unserer Volkshochschulen nun ebenfalls mit an Bord ist.“ (pm)

