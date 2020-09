vor 50 Min.

Syrgensteiner Feuerwehr beantragt Gerätehaus für sich

Plus Die Wehr sieht großen Bedarf und möchte den Bau unabhängig von den anderen Ortswehren verwirklichen. Auch die Ausrückegemeinschaft will sie kündigen.

Von Andreas Schopf

Die Gemeinde Syrgenstein steht bezüglich der geplanten Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren vor wegweisenden Entscheidungen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 15. September, wird das Gremium zwei Anträge der Feuerwehr Syrgenstein behandeln. Diese möchte die Planungen für ein neues Gerätehaus vorantreiben und beantragt einen solchen Bau für sich selbst.

Die Feuerwehren aus Landshausen und Staufen

Hintergrund ist, dass sich die beiden anderen Ortswehren aus Landshausen und Staufen seit Jahren gegen die vorliegenden Planungen für ein gemeinsames Gerätehaus wehren. Der neue Erste Kommandant der Syrgensteiner Wehr, Tobias Heißwolf, erklärt den Antrag, das Vorhaben für sich selbst zu verwirklichen, auf Anfrage so: „Wir brauchen ein neues Gerätehaus, die momentanen entsprechen nicht den modernen Anforderungen.“ Speziell in Syrgenstein könne man aufgrund der baulichen Gegebenheiten, etwa durch das Jugendzentrum nebenan, nicht in dem Maße erweitern, wie es nötig wäre.

Für sich selbst habe man entschieden, dass man den geplanten Neubau voranbringen möchte. Es gehe nicht um die kommenden fünf, sondern um 30 Jahre und mehr, in denen die Feuerwehrarbeit in Syrgenstein gesichert werden müsse, so Heißwolf. Ob man mit den anderen Ortswehren auf einen Nenner kommt und das Projekt zusammen verwirklichen kann, müsse man sehen. „Natürlich hoffen wir das“, betont der Kommandant.

Viele arbeiten auswärts

Außerdem beantragt die Syrgensteiner Wehr, die Ausrückegemeinschaft mit den Wehren aus Landshausen und Staufen zu kündigen. Eine solche Gemeinschaft besteht in Syrgenstein seit Jahren. Sie soll gerade tagsüber, wenn die ehrenamtlichen Mitglieder zum Teil auswärts arbeiten, die Einsatzfähigkeit der Wehren vor Ort sichern. Zu den Gründen für diesen Antrag möchte Heißwolf keine Angaben machen.

Bürgermeisterin Mirjam Steiner spricht von „internen und organisatorischen Gründen“. Sie denke, dass der Gemeinderat die bisherige Planung weiterverfolgen und den Antrag ablehnen wird. „Wenn wir an einem gemeinsamen Gerätehaus festhalten, müssen wir auch an der Ausrückegemeinschaft festhalten“, sagt Steiner. Könne man das gemeinsame Gerätehaus verwirklichen, werde man ohnehin die Strukturen für den Fall einer Alarmierung überarbeiten, so die Bürgermeisterin. Sie gehe davon aus, dass der Gemeinderat auch den anderen Antrag zum Gerätehaus für die Syrgensteiner Wehr ablehnen wird. Die Sitzung des Gremiums beginnt um 19 Uhr im Foyer der Bachtalhalle.

Sitzung ist am Dienstag

Eine Woche nach dieser Sitzung, am Dienstag, 22. September, steht der nächste Termin in dieser Angelegenheit an. In einer internen Sitzung werden sich alle aktiven Feuerwehrleute und der Gemeinderat in der Bachtalhalle treffen.

Auch Vertreter des Planungsbüros Raab+Kurz, das die Gemeinde berät, werden anwesend sein. „Wir möchten Fragen beantworten, alle auf einen Stand bringen sowie Sinn und Notwendigkeit des Projekts darlegen“, kündigt Bürgermeisterin Steiner an.

