07:15 Uhr

Szymanski spielt beim Dillinger Orgelsommer

In der Dillinger Basilika wird der Orgelsommer am Samstag fortgesetzt.

Professor Wladyslaw Szymanski (Kattowitz) debütiert am kommenden Samstag, 22. August, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter bei der sechsten Matinée des „14. Dillinger Orgelsommers“.

Der Musiker promovierte mit Auszeichnung

Szymanski studierte 1975 bis 1983 Kirchenmusik an der Katholischen Universität in Lublin, an der Musikhochschule in Katowice sowie an der Fakultät für Musiktheorie. Seit 1979 ist er Organist an der Basilika des Hl. Adalbert in Mikolów (Oberschlesien) und seit 2016 der Rektor an der Musikhochschule in Katowice.

2001 promovierte er mit Auszeichnung über „Konstruktion alter Orgeln in Oberschlesien“ an der Katholischen Universität in Lublin.

Das Programm in Dillingen trägt den Titel "Von West nach Ost!"

Er gab zahlreiche Konzerte und ist Mitbegründer und Direktor der berühmten Mikolower Musiktage. Außerdem ist er der künstlerischen Leiter der Philharmonischen Orgelabende in der Schlesischen Philharmonie in Katowice und der Beuten Orgelkonzerte. Sein Programm unter dem Titel „Von Ost nach West!“ präsentiert Werke von Ferdinand de la Tombelle, Adolf Hesse, Mieczyslaw Surzynski und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Aufgrund des beschränkten Platzkontingents empfiehlt sich ein frühzeitiges Erscheinen. (pm)

