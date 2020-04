vor 36 Min.

Tafel bekommt Hilfe von der Tankstelle

Aktion: Lauinger unterstützen Lauinger

Die Corona-Pandemie trifft besonders Menschen, die soziale Unterstützung durch die Gesellschaft benötigen, mit voller Wucht. Die Tafeln im Landkreis Dillingen haben geschlossen, darunter auch die Lauinger Ausgabestelle. Die Lauinger Pin-Tankstelle in der Dillinger Straße hat jetzt laut einer Pressemitteilung der Stadt auf den Aufruf der Corona-Hilfe „Lauinger unterstützen Lauinger“ des Quartierbüros der Sozialen Stadt reagiert. Pächterin Sylvia Hain: „Unser Backshop ist geöffnet für Mitbürger, die sonst bei der Tafel einkaufen. Alle Backwaren gibt es bei uns an sieben Tagen in der Woche zum halben Preis.“ Um das Angebot zu nutzen, ist der Berechtigungsschein der Tafel notwendig, der Kassenzettel wird mit Unterschrift quittiert. Semmeln vom Vortag, sollte etwas übrig bleiben, gibt es kostenfrei. Unterstützt wird Hain von ihrem Verpächter Präg Interoil, der während der Corona-Pandemie auf die Umsatzpacht des Backshops verzichtet. „Eine tolle Aktion“, sagt Ulla Seeßle, Quartiersmanagerin der Sozialen Stadt Lauingen. (pm)

Die Pin-Tankstelle hat von Montag bis Freitag 5–21 Uhr, samstags von 7–21 Uhr und sonntags von 7.30–21 Uhr geöffnet.

