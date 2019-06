15:22 Uhr

Tag der Bundeswehr: Auf dem Dillinger Festplatz geht es rund

Panzer, die durch Dillingen transportiert werden, Arbeiten auf dem Dillinger Festplatz: Die Große Kreisstadt steht ganz im Zeichen eines großen Events.

Von Berthold Veh

Ein Sondertransport mit Panzern ist am Mittwoch durch Dillingen gefahren, auf dem Dillinger Festplatz Donaupark wird fleißig gewerkelt, zig Soldaten sind in der Großen Kreisstadt gerade „im Einsatz“: Der Tag der Bundeswehr am Samstag rückt immer näher.

Am Samstag, 15. Juni, steigt das große Spektakel auf dem Festplatz. Von 10 bis 17 Uhr präsentiert das in Dillingen ansässige Informationstechnikbataillon 292 nicht nur seinen Aufgabenbereich; auch alle anderen Bereiche der Truppe sind zu sehen. Besucher können in Panzern oder militärischen Schnellbooten mitfahren.

Mehr dazu lesen Sie hier:

