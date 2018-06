vor 49 Min.

Tag der offenen Tür in der Geburtshilfe

Die Geburtshilfe in Dillingen (Symbolfoto) öffnet am 1. Juli wieder. Und sie informiert jetzt über ihr Angebot.

Die Geburtshilfe in Dillingen öffnet am 1. Juli wieder. Und sie informiert jetzt über ihr Angebot.

Zum 1. Juli wird die Geburtshilfe in Dillingen nach einer mehrwöchigen Pause wieder eröffnet. Anlässlich dieses erfreulichen Ereignisses findet an diesem Samstag, 23. Juni, von 11 bis 16 Uhr ein Tag der –offenen Tür in der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe der Kreisklinik St. Elisabeth statt. Die Öffentlichkeit und vor allem die werdenden Eltern und Familien können sich vom neuen Team, der künftigen Ausrichtung der Abteilung und dem medizinischen Leistungsspektrum überzeugen und detailliert informieren. „Wir setzen gemeinsam alles daran, dass sich die Frauen und die werdenden Eltern und Familien bei uns gut aufgehoben und kompetent betreut und begleitet fühlen. Persönliche Begleitung und eine fürsorgliche Betreuung sind hierfür die Basis“, so Dr. med. Gerhard Nohe, Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in der Kreisklinik Dillingen.

Neben Rundgängen durch die Kreißsäle und die Station 6 gibt es ein breites Programm mit Vorträgen, Informationsständen im Kreißsaal und auf Station 6 rund um die Themen zur Frauengesundheit. Ein Magier, Filmvorführungen und viele weitere Aktionen für die ganze Familie runden das vielseitige Programm ab. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (pm)

Themen Folgen