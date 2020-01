vor 33 Min.

Tanklaster prallt am Taxispark gegen ein Auto

In Dillingen beim Taxispark ist ein Tanklaster gegen einen Wagen geprallt.

Nach dem Unfall am Freitagmorgen in Dillingen sind zwischen 300 und 400 Liter Diesel sind danach ausgelaufen.

An der Kreuzung Große Allee/Prälat-Hummel-Straße beim Taxispark in Dillingen ist am Freitag um 5.45 Uhr ein Tanklastzug mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die Dillinger Polizei mitteilte, hatte der 29-jährige Fahrer des Tanklasters den vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen, als dessen Fahrer die Kreuzung in Richtung Lauingen passieren wollte.

Der Autofahrer kam ins Dillinger Krankenhaus

Der 49-jährige Fahrer des Pkws wurde durch den Aufprall leichtverletzt und musste im Krankenhaus Dillingen behandelt werden. Durch den Aufprall riss der Dieseltank des Lkw und es traten etwa 300 bis 400 Liter Treibstoff aus, der auch in die Kanalisation lief.

Die Schadenshöhe ist nicht bekannt

Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der gesamte Kreuzungsbereich am Freitagmorgen lange gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Feuerwehr Dillingen und die hinzugerufene Straßenmeisterei banden die Betriebsstoffe ab. Ob eine Schädigung durch den ausgelaufenen Diesel eintritt, muss noch abgeklärt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, eine genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. (pol)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Themen folgen