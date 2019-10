vor 10 Min.

„Tanzen ist Träumen mit Füßen“

Der TSC Dillingen veranstaltet eine rauschende Ballnacht im Stadtsaal

„Tanzen ist Träumen mit den Füßen.“ (Fred Astaire)

Beim alljährlichen Herbstball des TSC Dillingen sorgten am vergangenen Samstag „Heiner Ohnheiser und seine Tornados“ für einen unvergesslichen Tanzabend. Rund 120 Gäste genossen bei mitreißender Musik die großzügige Tanzfläche. Mit einem Langsamen Walzer aus vier verschiedenen Choreographien eröffnete die Sparte Solotanz des TSC Dillingen den Ball und zeigte als Zugabe einen fetzigen Cha Cha Cha.

Tanz hat viele Facetten. So bot die Ballettschule Schulzke, die in den Räumen des Tanz-Zentrums beheimatet ist, den Gästen mit einer modernen Interpretation von Vivaldis Winter einen Tanz, der klassisches und modernes Ballett verbindet. Das Standard-Tanzpaar Christian Holderried und Daniela Säurle-Holderried zog das Publikum mit einem Ausschnitt seines Programms in seinen Bann. Das Paar zeigte den Langsamen Walzer, den Tango, den Wiener Walzer, den Slowfox und den Quickstep. Die beiden tanzen in der S-Klasse Senioren II und sind aktuell bayerische Vizemeister.

Unter dem Motto „Tribute to the best“ präsentierte die Hobby-Formation des TSC Dillingen eine abwechslungsreiche Choreografie in den Standardtänzen Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Tango und den lateinamerikanischen Tänzen Samba, Cha Cha Cha und Jive.

Bei der abschließenden Tombola winkten als Preise Gutscheine vieler Sponsoren. (dz)

Eine Bildergalerie dazu finden Sie unter

donau-zeitung.de/dillingen

