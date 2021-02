vor 43 Min.

Tattoo-Studios im Landkreis Dillingen stehen auf dem Corona-Abstellgleis

Plus Die Nachricht, dass Friseure bald wieder öffnen dürfen, hat auch Tätowierer hoffen lassen. Die Enttäuschung über die Politik ist in den Studios im Landkreis Dillingen groß.

Von Christina Brummer

„Wir haben gehofft, dass wir bald wieder öffnen dürfen“, sagt Ilker Dal vom Tattoo-Studio Sacred Heart in Buttenwiesen. Der 43-jährige Tätowierer betreibt sein Studio schon seit 2005, hat Moden kommen und gehen sehen. Der Corona-Trend hält dagegen unverändert an. „Tattoo-Studios sind vom Hygiene-Standard weit über dem der Friseure“, sagt Dal. Er gönne den Friseuren die frühere Öffnung, ob er selbst zu den Glücklichen gehört und seinen Laden bald wieder aufsperren darf, weiß er selbst noch nicht. „Man kommt sehr schlecht an Informationen“, sagt der 43-Jährige. Alles müsse man sich im Internet zusammensuchen, von Ämtern höre man dagegen nichts.

Studio-Schließungen: Verband warnt vor Privat- und Hinterhoftätowierern

An Arbeit würde es dem Unternehmer eigentlich nicht mangeln, sein Studio ist nicht nur in normalen Zeiten gut besucht, auch jetzt ist sein Terminkalender für die Zeit nach dem Lockdown voll. Dass ein Tattoo eine ganz andere Investition als ein Haarschnitt ist, stört die Kunden offenbar selbst in Zeiten von Kurzarbeit nicht. „Ich denke, die Kunden gönnen sich so was und sparen lange dafür. Es fühlt sich besser an, etwas für sich selbst zu tun, als sein Geld nur für Materielles auszugeben.“

Ilker Dal vom Tatto-Studio Sacred Heart in Buttenwiesen hat zwar eine volle Warteliste, das hilft ihm jedoch auch nicht über den Lockdown. Bild: Ilker Dal

Tätowierer scheinen in diesen Zeiten keine große Lobby zu haben, zusammengeschlossen haben sie sich dennoch, etwa im Verein Deutsche Organisierte Tätowierer. Der Verein hat einen Brief an die Regierung und die Landeschefinnen und -chefs verfasst und macht darin nicht nur auf die missliche finanzielle Lage der Tätowierer aufmerksam. Er warnt in seinem Brief auch vor „nicht kontrollierten Privat- und Hinterhoftätowierern“, die unter schlechten Hygienebedingungen arbeiteten. „Das war auch schon vor Corona ein Thema“, sagt Dal vom Sacred Heart. „Die Leute bestellen sich Maschinen im Internet und meinen, das zu Hause machen zu können.“ Eine heikle Angelegenheit, nicht nur, was die künstlerische Qualität der Privattattoos angeht, sondern auch was die Gesundheit betrifft. „Tätowieren ist schließlich eine blutige Angelegenheit“, sagt Dal. Die Tattoo-Branche hatte es in den letzten Jahren geschafft, sich von solchen Vorurteilen über mangelnde Hygiene zu befreien. „Wenn es früher in den Medien ums Tätowieren ging, dann meist im Zusammenhang mit Hepatitis und HIV“, sagt Dal. Das habe sich inzwischen gewandelt, zurück wolle in der Branche dieses Image natürlich keiner.

Kaum Hilfen vom Staat und manche Kunden wollen Anzahlungen zurück

Darian Racolta führt das Tattoo-Studio Grafik Ink in Wertingen, er fühlt sich von der Politik vergessen. „Die scheinen von uns nicht so begeistert zu sein“, vermutet er. „Dabei ist das doch auch Kunst und ist auch wichtig.“ Der 31-Jährige hat sich auf realistische Foto-Tattoos spezialisiert. Die Lage ist für ihn schwierig, erhalten habe er vom Staat bislang nur die Novemberhilfe, erzählt er am Telefon. Weitere Hilfen blieben bislang aus. „Beim Amt haben sie mir gesagt, sie seien überlastet“, sagt Racolta. Ihm würde es helfen, wenn man die Finanzhilfen einfacher beantragen könnte, denn auch die Steuerberater hätten im Moment kaum Zeit.

Darian Racolta führt ein Studio in Wertingen. Er findet, dass sich Politik nicht für seine Branche interessiert. Bild: Darian Racolta

Das Problem mit dem Tätowieren zu Hause kennt auch Racolta. „Kunden fragen mich immer wieder danach, aber das ist natürlich nicht möglich.“ Er wartet, bis er wieder öffnen darf. Vier Mal habe er ausgemachte Kundentermine jedoch schon verschieben müssen, sagt der 31-Jährige. Manche Kunden würden auch unruhig, denn sie hätten schon Anzahlungen geleistet für ein Tattoo, forderten diese jetzt aber zurück. Für Racolta eine schwierige Situation.

" Ein Tattoo ist etwas sehr Persönliches, das geht nicht übers Telefon"

„Eine pure Katastrophe“, das fällt Alessandro Coletti und seiner Frau Gülsün ein, wenn sie ihre aktuelle Lage beschreiben sollen. „Es hat nicht nur unsere Familie getroffen, sondern auch die meiner Angestellten“, sagt der 36-jährige Unternehmer. Er lade normalerweise Gasttätowierer aus der ganzen Welt in sein Dillinger Tattoo-Studio Ink Lovers ein, die Pandemie habe das natürlich unmöglich gemacht. „In einem Tattoo-Studio gelten die gleichen Hygienestandards wie in einer Arztpraxis“, betont Gülsün Coletti.

Sie versteht nicht, warum ihr Mann nicht öffnen darf, sie selbst ist Friseurin und damit ebenfalls vom Lockdown betroffen. Da sie nun auch vor kurzem Nachwuchs bekommen hätten, sei das Geld, das ihr Mann mit dem Tätowieren verdient hatte, ihre einzige Lebensgrundlage.

Alessandro Coletti denkt nach, in seine Heimat Italien zurückzukehren, sollte sein Studio länger geschlossen bleiben müssen. Bild: Christina Brummer

Jetzt lebten sie von den Reserven und fühlen sich ungerecht behandelt: „Man lässt uns bei jeder Pressekonferenz bis zum letzten Moment bangen“, kritisiert die 28-Jährige. Versucht hätten sie alles, um nicht ganz den Kontakt zu den Kunden zu verlieren. Sie bieten Telefon-Beratung an, doch die laufe bislang nur schleppend. „Ein Tattoo ist etwas sehr Persönliches, das kann man nicht am Telefon besprechen“, sagt Alessandro Coletti. Der 36-Jährige ist verzweifelt, überlegt sogar, mit seiner Familie zurück in seine Heimat Italien zu gehen, sollte sich die Lage in Deutschland nicht bald bessern.

Er und seine Frau vermissten vor allen Dingen die Menschlichkeit bei den Corona-Maßnahmen. Sie könnten nur zusehen, wie andere über sie entscheiden. „Wir sehen ein, dass es für die Kunden nicht lebensnotwendig ist, sich tätowieren zu lassen“, sagt Coletti. „Aber für uns ist es das schon.“

