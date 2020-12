vor 58 Min.

Tausend Euro Bargeld geklaut: Wer hat in Lauingen etwas beobachtet?

Zwar hat ein ehrlicher Finder die Geldbörse bei der Polizei Dillingen abgegeben. Aber das Geld ist weg.

Eine 41-Jährige hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr an einer Tankstelle in der Riedhauser Straße in Lauingen getankt. Nachdem sie ihren Wagen betankt hatte, fuhr sie weiter.

Getankt und Geldbeutel vergessen

Ihre schwarze Geldbörse ließ sie versehentlich auf der Ablage der Zapfsäule liegen. Nachdem ein ehrlicher Finder die Geldbörse kurze Zeit später zur Polizei gebracht hatte, stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter aus dieser zuvor das darin enthaltene Bargeld von rund 1000 Euro herausgenommen hatte.

Zeugen können sich melden

Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 melden. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen