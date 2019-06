vor 26 Min.

Tausende Besucher bei idealem Wetter

Der Gundelfinger Innenstadt-Flohmarkt zieht Gäste in Scharen an

Bei idealem Flohmarkt-Wetter fanden laut Pressemitteilung gut 6000 Besucher ihren Weg zum Gundelfinger Innenstadt-Flohmarkt, um auf das Angebot von etwa 150 Fieranten zu treffen. Einige Anbieter kamen von weit her, etwa aus Wien, Leipzig und Freiburg, angezogen auch durch die Breitenwerbung. Ein Wiener, der am Samstag auf einem Münchner Flohmarkt war, hatte dort auch durch „Mundpropaganda“ von dem Flohmarkt in der schönen Gundelfinger Altstadt erfahren und traf nachts um 3 Uhr ein. Er meinte danach, dass er solch einen schönen und entspannten Flohmarkt gerne wieder besuchen wolle, da er auch mit dem Umsatz zufrieden war, heißt es. Auch die Gundelfinger Gastronomie zeigte sich laut Mitteilung zufrieden. Sowohl Besucher als auch Fieranten bevölkerten nach Marktschluss die Restaurants.

Die Veranstalterin Ulrike Wenger war zufrieden, dass ihr Marktkonzept wieder aufging. Die Innenstadt „ziehe“ einfach, auch unter Einbindung der lokalen Gastronomie. Die Fieranten, sagt sie laut Mitteilung, sind gut zu 70 Prozent Stammkunden und wüssten sich zu benehmen. Sie freue sich schon auf den nächsten Flohmarkt am 29. September in Gundelfingen. (pm)

