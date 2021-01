vor 38 Min.

Tauwetter: Pegel der Flüsse steigen auch im Landkreis Dillingen

Auch im Landkreis Dillingen haben Tauwetter und Regen die Pegel der Flüsse ansteigen lassen. Das Foto entstand am Freitagmittag am Pulverbach beim Lückenschluss in Höchstädt.

Zuerst beachtliche Schneefälle, danach Tauwetter und Regen: Die Bäche und Flüsse schwellen auch im Landkreis Dillingen an. Es gibt erste Überschwemmungen.

Von Berthold Veh

Nach den Schneefällen haben anhaltendes Tauwetter und ergiebiger Regen in vielen Bächen und Flüssen in Bayern zu einem kleinen Hochwasser geführt. Auch bei uns im Landkreis sind einige Bächen an manchen Stellen über die Ufer getreten (Meldestufe 1).

Pegel an der Donau in Dillingen steigt auf 4,39 Meter

Einsätze wegen Hochwassers hat es aber bis zum Freitagmittag offensichtlich nicht gegeben, teilte die Polizeiinspektion Dillingen auf die Anfrage unserer Zeitung mit. Der Pegel an der Donau in Dillingen stieg am Freitagmittag, 16 Uhr, auf 4,39 Meter. Am Samstag voriger Woche hatte er noch bei 2,70 Metern gelegen.

Meldestufe 1 mit stellenweise kleinen Ausuferungen wird an der Donau in Dillingen bei einem Pegel von 5,0 Metern erreicht.

Erste Feuerwehreinsätze nach Hochwasser

In Bayern gab es nach Hochwasser erste Feuerwehreinsätze. Im Allgäu traten Bäche über die Ufer. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor Überschwemmungen insbesondere in Nordbayern.

Lesen Sie auch:



Themen folgen