vor 36 Min.

Technik und Fitness

Das THW Dillingen wirbt um Nachwuchs

Wer sich für Technik interessiert, gerne im Team arbeitet und anderen in Not helfen möchte, ist beim THW Dillingen laut Pressemitteilung richtig. „Personenrettung mit schwerem Atemschutz“, „Feldverpflegung für Einsatzkräfte“, „die Betreuung von Kindern und Jugendlichen“ – das Aufgabengebiet ist groß. Außerdem kann man sich beim THW zur Führungskraft, zum Kraftfahrer, Atemschutzgeräteträger und noch zu vielem mehr ausbilden lassen. Das Dillinger Team arbeite aber auch außerhalb vom Dienst sehr eng zusammen – etwa die Werkstattcrew. Dort werden Dienstfahrzeuge und das Equipment repariert, etwa ein Radbagger mit Tieflader. Ein Infoabend für Interessierte findet am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in der THW-Unterkunft in der Hans-Geiger-Straße 5 statt. Fragen können per E-Mail an OV-Dillingen@thw.de geschickt werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.thw-dillingen.de. (pm)

