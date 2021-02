vor 16 Min.

Telefon-Trickbetrüger scheitern erneut im Landkreis Dillingen

Betrüger versuchen im Landkreis Dillingen immer wieder an Informationen zu kommen.

Erneut haben in Dillingen und Wertingen Anrufer versucht, sich als Polizisten auszugeben.

In Dillingen, Wertingen und Gundelfingen haben in dieser Woche wieder Unbekannte angerufen und sich unter anderem als Polizeibeamte ausgegeben. Ein Bürger aus Gundelfingen erhielt innerhalb von zwei Tagen mehrere Anrufe eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Als dieser fragte, ob der Mann einen Computer besitzt, legte der Gundelfinger sofort auf.

Falsche Polizisten rufen in Dillingen und Wertingen an

Auch in Wertingen und Dillingen klingelte am Donnerstag bei mehreren Bürgern das Telefon. Die Anrufer gaben sich dabei als "Herr Neumeister, Polizei Wertingen" oder "Herr Steiner, Polizei Dillingen" aus. Die Polizei spricht dabei inzwischen von einer "üblichen Betrugsmasche": Die Anrufer fragen dabei die Anwohner, ob sie von einem Einbruchsversuch in der Nähe gehört hätten. Dabei wollen sie offenbar die Angerufenen nach eigenen Wertsachen befragen. Im Falle der aktuellen Anrufe beendeten die Angerufenen jedoch sofort das Gespräch. (pol)

Weitere Tipps zum Schutz vor betrügerischen Telefonanrufen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

Lesen Sie auch:

Themen folgen