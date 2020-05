vor 37 Min.

Telefonanrufe gegen die Einsamkeit

Malteser ermöglichen zurückgezogenen Menschen Kontakte

Mit einem persönlichen Telefonanruf ermöglichen die Malteser einsamen und zurückgezogenen Menschen einen Kontakt zur Außenwelt. Der sogenannte Telefonbesuchsdienst“ soll auch im Landkreis Dillingen ausgebaut werden. Die Dienststellenleiterin der Malteser, Stefanie Remmele, beschreibt: „Immer mehr ältere Menschen leben allein zu Hause und schaffen es oft nicht, das Haus zu verlassen. Es gibt so viele Menschen, die sehnsüchtig auf einen einzigen Anruf am Tag hoffen. Und so viele, die gerne etwas Sinnvolles tun würden. Wir wollen sie zusammenbringen“.

Für das Engagement im Telefonbesuchsdienst gibt es keine Altersschranken: ob 25 oder 75 Jahre – Freiwillige sind willkommen. Interessierte Engagierte für den Malteserruf melden sich unter Telefon 09071/1274. (pm)

