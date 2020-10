vor 5 Min.

Theater: „Oh Gott, die Familie“

Die Lutzinger treten wieder im IBL auf

Vorstand, Spielleitung und Darsteller der Theatergruppe Lutzingen haben beschlossen, mit den Proben zu beginnen. Sie wollen nach den momentanen Auflagen der Gastronomie eine Wintersaison im Rahmen des Wirtshaustheaters im Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum spielen. Alle sind sich bewusst, dass sich alles jederzeit ändern kann und die Corona-Regeln wieder strenger werden können.

Mit Abstand, Hygiene- und Lüftungskonzept sollen sich die Zuschauer, wie beim Sommertheater im August schon, aber sicher fühlen.

Das bedeutet Maskenpflicht bis zum Platz und beim Verlassen des Platzes, Abstände zwischen den einzelnen Tischen, reduzierte Besucherzahl, Eintragung in die Kontaktlisten am Platz und Saal-Lüftung in den Aktpausen. Das Stück „Oh Gott, die Familie“ aus der Feder von Bernd Gombold wird jeweils am 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20. und 21. November um 19.30 Uhr gespielt.

Diese Vorstellungen werden nur mit Getränken bewirtet, das Essen soll bis zur Vorhangöffnung abgeschlossen sein. Saalöffnung, zum Essen am reservierten Platz, ist bereits um 17.30 Uhr. Als Neuheit gibt es dieses Jahr am 22. November um 10.30 Uhr einen „Theaterlunch“. In den Aktpausen werden Vorspeise und Hauptgericht serviert, nach dem Schlussvorhang die Nachspeise. Die Menüfolge kann bei Reservierung erfragt werden.

Platzreservierungen ab 26. Oktober, werktags von 18 bis 20 Uhr unter 0175/4418432. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr keinen Kartenvorverkauf. (pm)

