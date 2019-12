15:53 Uhr

Theater in Staufen: Ein klimaneutraler Karibikurlaub

Die resolute Ramona (Bildmitte) beschwört ihr Orakel, um herauszufinden, was die beiden Begleiter von Susi (links) und Helga (rechts) mit ihren geheimnisvollen Tauchgängen im Schilde führen.

Das Theaterensemble Staufen sorgt für Kurzweil und viel Spaß beim Publikum.

Von Horst von Weitershausen

Karibikflair auf der Bühne im Vereinsheim der Eintracht Stufen. Dementsprechend locker und beschwingt gestaltet sich auch das Bühnenspiel der Theatergruppe Staufen, die das Lustspiel „Der Sonne entgegen“ in fünf Aufzügen von Werner Landauer mit Witz und ausgesprochenen Kurzweil ihrem Publikum präsentierte.

Von Premierenfieber ist beinahe nichts zu spüren

Von Premierenfieber ist bei dem fünfköpfigen Bühnenensemble im Parkett des fast ausverkauften Vereinsheims beinahe nichts zu spüren, als sich der samtrote Vorhang öffnet. Die Darsteller beherrschen souverän ihre Rollen und entführen das Publikum glaubwürdig in die Welt der Karibik. Und das klimaneutral ohne lange Flugreise.

Und obwohl die Komödie nicht über den sogenannten Schenkelklopfer-Humor verfügt, wissen die Darsteller die Situationskomik in ihren Rollen sehr gut untereinander abzustimmen, sodass die Theaterbesucher ihre große Freude daran haben. Viele Szenen werden mit Zwischenapplaus und herzhaftem Lachen des Publikums begleitet. Hinzuzufügen sei auch noch die große spielerische Disziplin und Textsicherheit der Darsteller, sodass auf der Bühne keine übertriebene Spielhektik aufkommt.

Ein Unglück jagt das nächste

Kurz zum Inhalt des Stücks und seinen Darstellern: Zwischen Palmen und Meer sind die Gäste der temperamentvollen Vermieterin Ramona (Judith Rochau) bester Laune, sollte man meinen. Aber die beiden Pärchen sind bei ihrer Ankunft nicht besonders begeistert darüber, dass sie sich unbekannterweise eine Ferienwohnung teilen müssen. Doch selbstgebranntem Rum sei Dank schafft es Ramona, dass sich die Parteien nach feucht fröhlichem Kennenlernen einigen. Susi (Ines Schwiderski) und Helga (Susanne Lanzinger) beschließen alsbald einen gemeinsamen Trip auf benachbarte Inseln, während die beiden Männer (besetzt von Achim Straubinger und Andreas Rekittke) sich dem Tauchen widmen.

Auf der Suche nach einem vermeintlichen Goldschatz jagt jedoch ein Unglück das nächste, sodass Uwe und Max bei Quallenbiss, Sonnenbrand und Tropenfieber Tag und Nacht auf die Hilfe der resoluten Ramona angewiesen sind.

Lautstarker Schlussbeifall in Staufen

Obendrein verhindert ein Tropensturm die geplante Rückkehr der beiden Ausflüglerinnen, sodass Uwe und Max sich trotz aller Widrigkeiten ihrem Hobby, dem Tauchen nachgehen können. Die zurückkehrenden Frauen merken bald, dass ihre Reisepartner völlig besessen von „ihrem“ Schatz sind und gehen auf die Barrikaden. Welche Auswirkungen das Karibikabenteuer auf die vier Urlauber hat, wird an dieser Stelle nicht verraten, denn das Ensemble um Regisseurin Tanja Ruf wird noch an zwei weiteren Aufführungen im neuen Jahr das Publikum in einen interessanten Karibikurlaub entführen.

Dieser klimaneutralen Einladung in die Karibik ohne lange Flugreise sollten Freunde des Laientheaters unbedingt Folge leisten. Möglicherweise können sie hier Anregungen für ihren nächsten Karibikurlaub bekommen. Und das in jeder Beziehung und mehr als ausgesprochen kurzweilig. Das Premierenpublikum belohnte das Ensemble jedenfalls mit verdientem, anhaltendem lautstarkem Schlussbeifall.

Weitere Aufführungen gibt es im neuen Jahr am Samstag, 4. Januar, 19 Uhr, und am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr.

