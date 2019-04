vor 40 Min.

Theater in Steinheim: Frühmorgens einen Joint im Polizeirevier

Die Theatergruppe Steinheim serviert dem Publikum eine umwerfende Premiere.

Von Horst von Weitershausen

„Dümmer als die Polizei erlaubt“. Allein schon der Titel des Lustspiels in drei Akten von Markus Schebele und Sebastian Kolb lässt vermuten, dass sich das Publikum im Schützenheim Steinheim köstlich amüsieren wird.

Die Besucher der Premierenvorstellung wurden in ihren Erwartungen von den Aktiven der Theatergruppe Steinheim nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Mit tempogeladenem Spielwitz wussten die Darsteller um Anton Stadtrecher in seiner Rolle als Polizeimeister Fendt und Monika Desseker als Polizeimeisterin Schneider alle zu überzeugen.

Einfältiges Ermittlergespann im Polizeirevier Steinheim

Das einfältige Ermittlergespann im Polizeirevier Steinheim schiebt eine äußerst ruhige Kugel. Er löst während der Dienstzeit Kreuzworträtsel und jammert über seine schmerzenden Hühneraugen, sie liest irgendwelche Schundblätter. Lediglich zwei Einsätze hatten die Beamten in den vergangenen Wochen zu absolvieren, darunter die Bergung einer Katze, die auf einen Baum geklettert war, und einen Autounfall. „Einer ist gegen einen Hydranten gefahren“, berichten sie dem ehrgeizigen Dienststellenleiter Posch (Jürgen Fisel). Doch da sie es selbst mit ihrem Streifenwagen waren, seien Ermittlungen nicht notwendig.

Posch, der sich für etwas Besseres hält, als den Dorfpolizisten zu spielen, hat nur eines im Sinn: Seine Versetzung zurück nach Münchens, wo das Verbrechen pulsiert. Mehrere Gesuche, in eine andere Inspektion zu kommen, um sein Potenzial voll zur Geltung bringen zu können, sind jedoch gescheitert.

Als aber Polizeipräsident Hrdlicska (Georg Zengerle) sich zu einer persönlichen Inspektion ankündigt, wittert Posch seine Chance, aus Steinheim zu fliehen. Er spinnt deshalb einen raffinierten Plan rund um einen Überfall aus, um sich in bestem Ermittlerlicht darzustellen. Und da gibt es auch noch Ayshe (Petra Körber), die türkische Putzfrau, die vor allem einen dicken Hals auf Elfriede Moser (Michaela Kaltenegger), die Vorsitzende des Krautgartenvereins hat. Denn die mutmaßt in jeder Aktion im Dorf ein Verbrechen. Dabei verleiht sie den Szenen die entsprechende Würze mit ihren Tratschereien, Spekulationen und unbewiesenen Anschuldigungen.

Lachsalven beim Publikum

Ein besonderer Dorn im Auge ist ihr dabei Gabi Strobl (Christina Baudenbacher). Die Teilzeitsekretärin in der Polizeidienststelle soll in ihrem Nebenjob in einer Bäckerei „Dreck am Stecken“ haben. Darüber hinaus treibt Ayshe den Polizeipräsidenten bei seinem Eintreffen im Revier mit seinem „seltsamen Namen“ zunächst an den Rand der Verzweiflung. Hinzu kommt ins Bühnenbild des Polizeireviers noch Schweinezüchter Oskar (Manuel Volaric), der beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Auch ein seltsames verlassenes Mofa spielt für Posch und Fend eine tragende Rolle. Finden sie doch auf dem Gepäckträger ein Beweismittel, das sich als Joint herausstellt, dessen Marihuana-Gehalt die beiden testen. Die Wirkung ist sprichwörtlich umwerfend und löst beim Publikum regelrechte Lachsalven aus.

Den Akteuren gelingt mit ihrem teils überspitzten aber nie den Bogen überspannenden Spiel unter der Regie von Andreas Desseker ein großartiger Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums und nimmt obendrein das Behördendasein treffsicher aufs Korn.

Dreimal besteht noch die Möglichkeit, sich diesem Angriff der Theatergruppe Steinheim auf die Lachmuskeln zu stellen. Es lohnt sich auf jeden Fall.

Weitere Aufführungen gibt es am Freitag, 26., und Samstag, 27. April, jeweils um 19 Uhr und Sonntag, 28. April, um 14 Uhr.

Hier finden Sie weitere Theater-Berichte aus der Region:

Wenn krankhafter Geiz blind macht

Rentnerparadies Seniorenheim

Eine bunte Komödie um einen frankophilen Spinner

Themen Folgen