Thomas Baumann im Amt bestätigt

Mit fast 95 Prozent der Stimmen bleibt Thomas Baumann Ziertheims Bürgermeister.

Die Gemeinde Ziertheim behält ihren Bürgermeister. Thomas Baumann, der für die CSU und die Wählergemeinschaft Reistingen ohne Gegenkandidaten kandidierte, wurde gestern mit 94,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Baumann über das Ergebnis: „Wenn man da nicht zufrieden ist, dann weiß ich auch nicht.“

Wichtigstes Projekt ist die Erweiterung des Kindergartens

Für den Bürgermeister stehen schon die nächsten Projekte an: In erster Linie solle der Kindergarten erweitert werden. Außerdem will Baumann die Innerortsentwicklung von Ziertheim vorantreiben. (mayjo)

