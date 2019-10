vor 53 Min.

Thomas Reicherzer ist einstimmig nominiert

Thomas Reicherzer will Wittislingens Bürgermeister werden.

SPD/Unabhängige Bürger möchten ihn als neuen Bürgermeister von Wittislingen. So begründet er selbst seine Kandidatur.

Thomas Reicherzer ist in Wittislingen einstimmig als Bürgermeisterkandidat der SPD/Unabhängigen Bürger nominiert worden. Er war schon im Juli für die Kandidatur vorgeschlagen worden, nun folgte im Pfarrheim in Wittislingen die offizielle Nominierung.

Dass er in Wittislingen antritt, begründete er laut Pressemitteilung wie folgt: „Das Ehrenamt spielt hier eine wichtige Rolle und die Vereine schaffen viel. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine lebenswerte Gemeinde, die wir gemeinsam voranbringen können.“ Er versprach, keine Parteipolitik betreiben zu wollen. „Mir ist egal, von wem eine gute Idee kommt. Wenn sie gut ist, dann möchte ich sie umsetzen“, so Reicherzer in seiner Rede.

Im Fall seiner Wahl will er nach Wittislingen ziehen

Er bekräftigte auch, im Falle seiner Wahl nach Wittislingen ziehen zu wollen: „Ich glaube, es ist gut, wenn ein Bürgermeister von außen kommt. Frei von Abhängigkeiten. Aber ein Bürgermeister darf in meinen Augen kein Fremder bleiben. Er muss die eigenen Entscheidungen täglich selbst spüren.“

Transparenz und ein Bürgerbudget

Einer seiner Schwerpunkte sei Transparenz, verbunden mit einer offenen Verwaltung. „Ich möchte offene Sprechstunden, in denen die Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung ihre Anliegen vorbringen können und unkomplizierte und unbürokratische Hilfe erhalten. Und auch darüber hinaus möchte ich jederzeit ansprechbar sein.“

Nachdem er schon im Juli angekündigt hatte, dass es ihm besonders wichtig sei, die Bürger in Entscheidungen einzubinden, stellte er den Anwesenden erste konkrete Ideen vor. Eine davon: das Bürgerbudget. Die Gemeinde solle dafür jährlich einen festen Betrag zur Verfügung stellen, für dessen Verwendung alle Einwohner Vorschläge machen dürften.

Nach einer Prüfung durch die Verwaltung soll dann nicht der Gemeinderat entscheiden, sondern alle Bürger sollen abstimmen können, welche Vorschläge umgesetzt werden. „So schaffen wir die Möglichkeit, dass Jede und Jeder Einfluss auf einen Teil des Haushalts der Gemeinde nehmen kann. Das schafft Zusammenhalt und Identifikation mit der Heimat.“

Nach seiner einstimmigen Wahl kündigte Reicherzer an, bald Gespräche mit Bürgern über die Zukunft Wittislingen führen zu wollen. (pm)

