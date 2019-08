00:32 Uhr

Thomas Wippel bleibt Erster Vorsitzender

Neuwahlen bei der Bürgerliste. Was sich ändert

Bei der Jahresversammlung der Bürgerliste im Landkreis Dillingen konnte Vorsitzender Thomas Wippel neben den Mitgliedern auch die Kreisräte der Bürgerliste, Thomas Häußler, Erich Herreiner und Carolin Wanner, begrüßen. In seinem Jahresbericht gab Wippel einen Überblick über das Vereinsgeschehen, das hauptsächlich von der Unterstützung der Arbeit der Kreistagsfraktion geprägt ist, bzw. man beschäftige sich bereits mit den Vorbereitungen auf die Kommunalwahl im März nächsten Jahres. Man werde bei der Aufstellung der Liste, wie in der Vergangenheit, zum einen ein besonderes Augenmerk auf eine regionale Ausgewogenheit legen, zum anderen soll dem Ziel einer Verjüngung des Kreistages Rechnung getragen werden. Ziel muss es sein, dass alle Altersgruppen im neuen Gremium ab Mai 2020 vertreten sind, so Wippel weiter.

In seinem Bericht gab Fraktionsvorsitzender Häußler einen Überblick über die aktuelle Landkreispolitik. Er ging dabei besonders auf die Situation rund um das Sailer-Gymnasium ein, bei dem bekanntermaßen die Sanierung des „Weißen Baues“ zugunsten eines kostengünstigeren Neubaus aufgegeben wurde, steht es in der Pressemitteilung. Dieses Thema sei Gegenstand eines dem Landrat vorliegenden Antrages der Bürgerliste, der noch zur Behandlung im Kreisausschuss anstehe. Kreisrat Herreiner begrüßte ebenfalls den geplanten Neubau, sprach sich allerdings dafür aus, auch die anderen in der Verantwortung des Landkreises liegenden Schulen nicht zu vergessen. In Vertretung von Schatzmeister Thomas Schmitt trug Carolin Wanner den Kassenbericht vor und beantragte die Entlastung, die von den Anwesenden einstimmig erteilt wurde. Die, unter der Leitung Thomas Häußler durchgeführten Neuwahlen, brachten folgende, durchweg einstimmige Ergebnisse: Vorsitzender Thomas Wippel, stellvertretende Vorsitzende Erich Herreiner und Markus Mengele, Schriftführer Michael Sinning, Schatzmeister Thomas Schmitt, Beisitzer: Thomas Häußler, Siegfried Nürnberg, Elmar Waltl. Als Kassenprüfer fungieren wieder Carolin Wanner und Martin Mayer. (pm)

