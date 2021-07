Lauingen/Schabringen

vor 17 Min.

Nach Rettung durch Feuerwehr Lauingen: Der junge Falke fliegt wieder

Plus Mit einer Drehleiter haben drei Feuerwehrleute aus Lauingen das Tier aus seiner misslichen Lage befreit. Die Polizei Dillingen hat den Falken bei Wittislingen fliegen lassen.

In einer Rettungsaktion mittels Drehleiter haben Feuerwehren aus Schabringen und Lauingen am vergangenen Freitag einen jungen Falken von einer Antenne gerettet. Der Vogel hatte sich mit dem Fuß verfangen, teilte die Polizei mit – und das in zehn Meter Höhe in einem Pressengarn.

