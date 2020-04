08:33 Uhr

Tierische Einsätze: Fische geklaut und Rind entlaufen

Die Dillinger Polizei hatte zwei ungewöhnliche Einsätze. Witzig waren sie aber keinesfalls.

Der Polizei ist am Karfreitag gegen 20.50 Uhr mitgeteilt worden, dass zwei Schwarzfischer an den Fischzuchtweihern westlich von Zusamaltheim sind. Bei Eintreffen einer Wertinger Polizeistreife wurden ein 65-Jähriger sowie ein 54-Jähriger angetroffen. Beide hatten noch versucht, vor den Beamten zu flüchten, und sich im Gehölz zu verstecken. Wie sich herausstellte, hatten sich die Männer aus dem Gewässer bedient und mehrere Fische mit einem selbst gebauten Bambus-Speer erlegt gehabt.

Corona: Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Weil sie ohne festen Wohnsitz waren, wurden sie vorläufig festgenommen, teilt die Polizei mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden gegen die beiden Sicherheitsleistungen verhängt. Danach wurden die Fischdiebe wieder auf freien Fuß gesetzt. Neben Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs handelten sich die beiden Männer zusätzliche Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Schottisches Kalb rannte durch Aislinger Ort

Einen weiteren tierischen Einsatz hatte die Polizei ebenfalls an Karfreitag. Gegen 5.30 Uhr wurde in freilaufender Jungbulle im Bereich der Graf-von-Werdenberg-Straße in Aislingen gesichtet. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tier um ein schottisches Hochlandkalb, das aus seinem Freigehege ausgebüxt war. Der Wiederkäuer konnte von den eingesetzten Streifenbeamten wieder in seinen Freilauf zurückgetrieben werden. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen