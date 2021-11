Lauingen

vor 16 Min.

Der Rosengarten-Chef hält die Kritik am Tierkrematorium in Lauingen für haltlos

Plus Arndt Nietfeld will in Lauingen das erste Tierkrematorium seiner Firma in Süddeutschland bauen. Das hat zu heftigen Diskussionen geführt. Ein Gespräch über Fakten, Widerstand der Bürger und die Kommunikation der Stadt.

Von Jonathan Mayer

Herr Nietfeld, am vergangenen Wochenende war die Bürgerinitiative gegen das Tierkrematorium am Lauinger Marktplatz. Sie wollen es bauen und waren auch da. Wie war’s?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen