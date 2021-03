vor 56 Min.

Tierquälerei: Wer hat in Höchstädt auf die Katze geschossen?

Das Tier hatte ein Einschussloch und musste dringend operiert werden. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein Katzenhalter hat am Freitag festgestellt, dass sein Tier hinkt. Bei einem Besuch in der Tierklinik wurde ein Einschussloch festgestellt, das vermutlich von einem Luftgewehr stammen könnte. Die Katze musste operiert werden, die Kosten belaufen sich auf etwa 500 Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

In der Adolph-Kolping-Straße

Die Katze läuft meist in der Umgebung der Adolph-Kolping-Straße in Höchstädt umher, so die Polizei. Zeugen können sich unter Telefon 09071/560 melden. (pol)

