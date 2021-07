Eine Aktion für Tiere in Not

In Ziertheim startet jetzt ein Garagenverkauf mit Selbstgebasteltem. Der Erlös ist für einen guten Zweck

Nachdem Edith Hager aus Ziertheim vor rund sieben Jahren in den vorzeitigen Ruhestand getreten war, wollte sie nicht einfach tatenlos ihr Rentnerinnen-Dasein fristen.

Sie suchte eine ehrenamtliche Beschäftigung, mit der sie für „andere“ Gutes tun könnte. Die „anderen“ seien nach reiflichen Überlegungen schnell gefunden gewesen. Von Menschen geschundene und vernachlässigte Tiere, die ein Leben leben müssen, das nicht als solches bezeichnet werden kann. „Von artgerecht keine Spur“, berichtet Edith Hager, wie beispielsweise Laboraffen, die auf einem der rund 20 Stiftungs-Gnadenhöfe von Gut Aiderbichl in Österreich ihr neues primatengerechtes Leben genießen können. „Das kostet alles enorm viel Geld“, sagt die Ziertheimerin, weshalb Tierschutzeinrichtungen, welcher Art auch immer, auf Spenden angewiesen seien. Da jedoch nicht jede Tierschutzeinrichtung von ihr mit Spenden bedacht werden könne, habe sie sich Mitstreiterinnen gesucht, um im Rahmen von Aktionen Spenden für Tiere in Not sammeln zu können.

Beispielsweise neben den Spenden an Gut Aiderbichl in Österreich an das größte Hundetierheim der Welt in Smeura, Rumänien, die Tierhilfsstiftung „Vier Pfoten“ in Deutschland, den Allgemeinen Tierhilfsdienst, Gnadenhöfe in der Region sowie den Lebenshof am Mühlenbach in Seevetal.

Um nun diese Spenden realisieren zu können, reiche es nach den Worten von Edith Hager nicht aus, mit eine Büchse von Haus zu Haus zu gehen. Daher veranstalte sie mit Freunden und Bekannten von 3. bis 17. Juli täglich von 9 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung einen Garagenmarkt in der Lolachstraße 2, in Ziertheim. Unter den vielen Bastelarbeiten ihrer Freundinnen und Freunde für Haus und Garten werden ihre beliebten selbst genähten Lavendelsäckchen zum Kauf angeboten, ebenso Kränze aus diversen Kräutern.

Für das edle Ambiente des Gargenverkaufs habe Silvia Brugger gesorgt. Ein Teilerlös des Garagenverkaufs für Tiere in Not werde in diesem Jahr erstmalig an das Tierheim in Höchstädt gespendet, teilt Edith Hager weiter mit.

Nicht nur deshalb hoffe sie auf einen regen Besuch von Tierliebhabern und Menschen aus dem Landkreis, die es mit ihrem Einkauf werden wollen. „Denn der gesamte Erlös wird an unsere leidenden Mitgeschöpfe verteilt“, sagt die Tierschützerin, um mit großen Anstrengungen aller Tierliebhaber, ihnen endlich ein artgerechtes Leben zu ermöglichen.