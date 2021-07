Schon Pläne für die Ferien?

Ab heute kann man sich fürs Lauinger Ferienprogramm anmelden

Die Stadt Lauingen bietet wieder ein Kinderferienprogramm an. Neben sportlichen und künstlerischen Aktivitäten gibt es Ausflüge, Kinobesuche und mehr. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, finden alle Veranstaltungen unter den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hygienevorschriften statt. Diese sind zwingend zu beachten. Der Programmflyer, der laut Pressemitteilung in den Schulen verteilt wird, ist auch bei den örtlichen Banken, in verschiedenen Geschäften und im Bürgerbüro der Stadt erhältlich.

Um bei der Anmeldung lange Wartezeiten zu vermeiden, bietet die Stadt eine Online-Anmeldung an. Alle wichtigen Informationen hierzu gibt es auf www.lauingen.feripro.de. Unter diesem Link kann das Ferienprogramm online eingesehen werden. Dort erfolgt vom heutigen Montag, 5. Juli, bis Donnerstag, 15. Juli, auch die Online-Anmeldung. Nach diesem Zeitraum ist weiterhin – bei nicht ausgebuchten Veranstaltungen – eine Online-Anmeldung per Sofortbuchung möglich. Wie im vergangenen Jahr erhält jedes Kind für jede gebuchte Veranstaltung (ausgenommen externe Veranstaltungen) einen Euro Ermäßigung. Einfach beim Anmelden auf den ermäßigten Teilnehmerbeitrag klicken. Falls man selbst keinen Internetzugang hat, kann die Anmeldung nach vorheriger Terminabsprache auch im Bürgerbüro des Rathauses getätigt werden. (pm)