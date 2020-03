16:27 Uhr

Tobias Rief: der Engagierte

Der 37-jährige SPD-Kandidat Tobias Rief will inhaltlich punkten. Gegenüber dem Amtsinhaber gibt er sich auffallend zurückhaltend.

Tobias Rief kommt viel rum im Wahlkampf. Zwölf bis 17 Kilometer läuft er jeden Tag zu Fuß durch Dillingen. „Um alles zu sehen und kennenzulernen“, wie er sagt. Zwei Paar Schuhe seien dadurch bereits kaputtgegangen im Wahlkampf, den der 37-Jährige als „Ochsentour“ bezeichnet. Der SPD-Kandidat zeigt vollen Einsatz. Das wird auch bei der DZ-Podiumsdiskussion auf der WIR deutlich. Rief, der bei Same Deutz-Fahr in Lauingen im Ersatzteilwesen und der internationalen Kundenbetreuung arbeitet, macht auf der Bühne deutlich, welche thematischen Schwerpunkte er setzen möchte. Den Verkehr im Dillinger Zentrum will er beruhigen, dafür mehr Platz für Fahrradfahrer schaffen. In der Innenstadt will er auch die Aufenthaltsqualität erhöhen. „Dieses Thema liegt mir am Herzen“, sagt er. Konkret schlägt er vor, nicht kommerziell genutzte Sitzflächen zu schaffen, um Passanten eine Möglichkeit zum Verweilen zu bieten. Für den Bayerisch-Hof-Platz, das „Herzstück Dillingens“, und das Paul will er dazu beitragen, geeignete Konzepte zu finden. Der Konkurrenz durch den Onlinehandel müsse jeder einzelne Kunde entgegentreten, indem er vor Ort einkauft. Er selbst gehe mit gutem Beispiel voran. Sein komplettes Outfit, das er auf der Bühne trägt – einschließlich eines auffälligen, pinken Hemds – habe er im Dillinger Einzelhandel gekauft, so Rief, der gebürtig aus Stuttgart stammt und seit 2014 in Dillingen wohnt.

Einer, der die Ärmel hochkrämpelt

Auf die Frage „Adria oder Sylt“ entscheidet er sich für die Region am Mittelmeer. „Ich mache bodenständig Urlaub“, sagt er. Sich selbst bezeichnet er als jemanden, der die Ärmel hochkrempelt, der für alle Bürger da sein und sich um deren Anliegen kümmern möchte.

Insgesamt gibt sich Rief auf der Bühne zurückhaltend. Der 37-Jährige konzentriert sich auf Inhalte. Für seine Ausführungen bekommt er immer wieder Applaus. Gegenüber seinem Kontrahenten Frank Kunz ist er jedoch alles andere als angriffslustig. Auf die Frage, was er besser kann als der Amtsinhaber, antwortet Rief ausweichend. Man könne sich schwer vergleichen, und er kenne Kunz zu wenig, sagt er. „Ich bin ein ganz anderer Typ Mensch.“ Stattdessen lobt er Amtsinhaber Kunz als einen, der Themen ernst nehme und von „anpackender Natur“ sei. Auch die Frage, ob er sich am 15. März reelle Chancen ausrechnet, entlockt Rief kein Statement in eigener Sache. Der SPD-Politiker redet von einer „schweren Aufgabe“ und „großen Schuhen“, in die es zu treten gilt.

Er hat viel dazugelernt im Wahlkampf

Rief spricht kein einziges Mal konkret davon, dass er Oberbürgermeister werden möchte. Stattdessen sagt er lediglich: „Sollte ich in den Stadtrat kommen…“ Den Wahlkampf sieht er offenbar als Station im Lebenslauf. „Die vielen Gespräche haben mich weitergebracht“, sagt er. Es sei für ihn eine neue Erfahrung gewesen und er habe viel dazugelernt. Davon, dass mit ihm dem Wähler eine Auswahl geboten wird, lebe die Demokratie, betont Rief: „Es muss doch möglich sein, dass um die besten Ideen gestritten wird.“ (ands)

Lesen Sie dazu auch: Podiumsdiskussion: Was die Dillinger OB-Kandidaten zu sagen haben

Hier finden Sie das Porträt des Kontrahenten:

Frank Kunz: der Gesetzte

Themen folgen