Tochter rückt nach: Noch eine Krämmel im Gemeinderat

Die Tochter der Bürgermeisterin beerbt Katja Müller im Gemeinderat von Bachhagel. Wie Mutter und Tochter zusammenarbeiten wollen.

Von Andreas Schopf

Seit 2008 war Katja Müller die rechte Hand von Bürgermeisterin Ingrid Krämmel im Bachhagler Gemeinderat. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Müller saß am Sitzungstisch direkt rechts der Rathauschefin. Dieser Platz ist frei geworden. Müller ist nun Bürgermeisterin in Lauingen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat in Bachhagel die Nachfolgerin vereidigt. Und die ist nicht irgendwer. Mit Sophia Krämmel zieht die Tochter der Bürgermeisterin in das Gremium ein. Aufgrund der familiären Verbindung übernahm der Zweite Bürgermeister Peter Hartmann die Vereidigung.

Bachhagel: Sophia Krämmel ist Listennachfolgerin von Katja Müller

Krämmel gehört dem Bürgerblock Bachhagel an und ist die Listennachfolgerin von Müller. Sie ist 34 Jahre alt und zahnmedizinische Fachangestellte. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Krämmel. Den besonderen Umstand, dass sie nun mit ihrer Mutter zusammenarbeitet, will sie ausblenden. „Wir haben zum Teil unterschiedliche Ansichten, da sollte man neutral an die Sache herangehen“, kündigt sie an. Auch Ingrid Krämmel betont: Ihre Tochter soll ihre eigenen Ideen vertreten. „Es ist mir sehr wichtig, dass sie sich kritisch mit den Dingen auseinandersetzt.“

Parallel zur Vereidigung von Sophia Krämmel verabschiedete der Gemeinderat auch die anwesende Katja Müller. „Wir haben sehr viele Höhen und Tiefen erlebt“, blickte die Bürgermeisterin zurück. Müller sei immer an ihrer Seite gewesen und hätte sie unterstützt und beraten. Die Nachricht, dass sich die Bachhaglerin für das Amt in Lauingen bewirbt, habe Krämmel zunächst „einen Schrecken eingejagt“. Nun sei sie jedoch „unheimlich stolz“, dass eine Gemeinderätin aus Bachhagel Lauinger Bürgermeisterin geworden ist. Bei der Verabschiedung flossen bei Krämmel einige Tränen. Müller bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Die Bürgermeisterin sei immer eine „mütterliche Freundin und Ratgeberin“ gewesen. Ihr mitzuteilen, dass sie sich für das Amt in Lauingen bewirbt, habe ihr damals „Bauchschmerzen“ bereitet. „Nun widme ich mich meiner neuen Aufgabe und fühle mich sehr wohl dabei“ (lesen Sie dazu: So lief für Katja Müller der Start als Bürgermeisterin).

Tempo 30 im Lagerhausweg

Lagerhausweg Neben der Neubesetzung des Gemeinderates behandelte das Gremium unter anderem den Lagerhausweg. Dessen Sanierung ist in dieser Woche abgeschlossen worden, laut Krämmel stehen nur noch Kleinigkeiten aus. Diskussionen löste die Planung für die dortige Begrenzung auf 20 Stundenkilometer aus. „Das ist leicht überzogen“, sagte Erich Herreiner. Auch Dietmar Burkhard sei „nicht ganz glücklich“ damit und sehe eher 30 Stundenkilometer als gerechtfertigt an. Wie Bürgermeisterin Krämmel im Nachgang der Sitzung mitteilte, hat sich die Diskussion ohnehin erledigt. Mittlerweile ist ein Tempo-30-Schild angebracht.

Amtsstunden Krämmel gab bekannt, dass sie wegen fehlender Nachfrage keine Amtsstunden mehr in Oberbechingen und Burghagel abhalten wird. Stattdessen ist sie montags von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Bachhagel oder telefonisch zu erreichen.

